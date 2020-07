Assenede pakt uit met toeristische kaart die alle horecazaken met elkaar verbindt: “Perfecte plek voor een staycation” Joeri Seymortier

22 juli 2020

11u39 0 Assenede De gemeente Assenede pakt uit met een nieuwe toeristische kaart die alle horecazaken, B&B’s en vakantiewoningen in de gemeente met elkaar verbindt.

De kaart werd speciaal gemaakt om de horeca in de vier dorpen in dit moeilijke coronajaar een duwtje in de rug te geven. “De kaart bevat twee routes die je zowel kan wandelen of fietsen”, zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus). “We zetten Assenede op de kaart als de plek voor de perfecte staycation. Om iedereen op weg te helpen, ontwikkelden we een unieke fiets- en wandelkaart die de leukste plekjes in onze gemeente en alle horecazaken met elkaar verbindt. Aanbod genoeg, want we hebben meer dan 50 horecazaken, B&B’s en vakantiewoningen. De zomer van Assenede wordt wandelen, fietsen, proeven, en vooral oeverloos genieten.”

De kaart is te verkrijgen bij alle deelnemende horecazaken, op het gemeentehuis, in het bezoekerscentrum in Boekhoute en aan de balies in de Kapelledreef.