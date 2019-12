Assenede lanceert zaterdag kerstperiode met gezellige kerstmarkt Joeri Seymortier

02 december 2019

13u27 4 Assenede Assenede geeft op zaterdag 7 december het startschot van de kerstperiode, en organiseert die dag een gezellige kerstmarkt in het dorp.

De gemeentelijke feestcommissie nodigt iedereen zaterdag vanaf 14 uur uit voor een namiddag vol kerstsfeer en gezelligheid. Om 15 uur komt de kerstman langs met zijn koets. Vanaf 18 uur zijn er optredens van onder andere Dance Explosion en Sabine. Zanger Jason Bradley uit Aalter zingt om 22 uur. “Voor de kinderen is er zaterdag een gratis schminkstand, en natuurlijk zijn er tientallen gezellige kraampjes waar je kan snuisteren, je kertsinkopen doen of gewoon genieten van een lekker hapje en drankje”, zeggen de organisatoren.

Het Marktplein van Assenede wordt zaterdag aan de kant van het oud gemeentehuis volledig verkeersvrij gemaakt. Normaal is er ook elk jaar een kerstmarkt rond de kapel van Stoepe. De organiserende handelaars slaan daar dit jaar een editie over, maar beloven er in 2020 opnieuw te staan.