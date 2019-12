Assenede lanceert digitaal ‘Huis van het Kind’: alles wat je moet weten bij het opvoeden van je kind Joeri Seymortier

07 december 2019

17u32 0 Assenede Assenede lanceert een digitaal ‘Huis van het Kind’. Alles wat je moet weten over het opvoeden en opgroeien van het kind wordt op een website verzameld.

Voortaan kunnen ouders surfen naar www.huisvanhetkindassenede.be. “Gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs, huisvesting, inkomen en welzijn spelen een belangrijke rol voor gezinnen met kinderen”, klinkt het in het gemeentehuis. “ Ook een laagdrempelige toegang tot cultuur, sport en vrije tijd zou een basisrecht voor elk kind moeten zijn. In Assenede lanceren we daarom een digitaal ‘Huis van het Kind’. Op de nieuwe website bundelen we het volledige aanbod voor gezinnen in onze gemeente. De website telt vijf deelsites die gebaseerd zijn op de levensloop van een opgroeiend kind.”

Je kan onder andere zoeken in de rubrieken ‘zwanger pas bevallen’, ‘baby/peuter’, ‘schoolkind’ en ‘tiener/jongvolwassene’. Onder het luikje thema’s kan je doorklikken naar onder andere examenstress, tienermama’s en schermtijd. “Met dit digitaal aanbod hopen we dat iedereen met opvoedingsvragen beter de weg vindt naar het uitgebreide aanbod in onze gemeente”, klinkt het nog.