Assenede laat grensblokkades nog even staan Joeri Seymortier

03 juni 2020

07u02 0 Assenede De crisiscel van de gemeente Assenede heeft beslist zijn fysieke grensblokkades nog even te laten staan, en dat tot de federale regering het licht definitief op groen zet voor vrij grensverkeer.

Afgelopen weekend was er heel wat onduidelijkheid of we nu terug naar Nederland mochten of niet. Volgens een nieuw ministerieel besluit is het voor Belgen wel degelijk opnieuw mogelijk familie te bezoeken in Nederland, en er ook noodzakelijke inkopen te doen. “Een terrasbezoek, een namiddagje vissen of een toeristisch uitje zijn evenwel nog altijd verboden”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Daarom besliste onze gemeentelijke crisiscel de bestaande fysieke grensblokkades te handhaven, en dat tot de federale regering het licht definitief op groen zet voor vrij grensverkeer. Ook de regelmatige controles aan de grensovergangen die wel open zijn voor verkeer blijven behouden. Op die manier willen wij blijvend onze verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen het coronavirus. We roepen onze inwoners ook op om de coronamaatregelen zoveel mogelijk te respecteren en hun inkopen lokaal te doen.”

De exacte locaties van de grensblokkades vind je op www.assenede.be.