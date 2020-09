Assenede krijgt wellicht eerste vrouwelijke straatnaam: Zulma Rondasstraat in Oosteeklo Joeri Seymortier

06 september 2020

17u48 0 Assenede Als de gemeenteraad van Assenede het licht op groen zet komt er een eerste vrouwelijke straatnaam in de gemeente.

Deelgemeente Oosteeklo krijgt een Zulma Rondasstraat. De gemeenteraad heeft het principe goedgekeurd, en nu volgt een onderzoek. “Het wordt de eerste vrouwelijke straatnaam in Assenede”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Zulma Rondas was een verzetsstrijdster die berichten van het verzet over de grens smokkelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. De keuze viel niet zomaar op Zulma Rondas. Het Bewonersplatform van Oosteeklo organiseerde onze vraag een grote rondvraag onder alle Oosteeklonaren welke straatnaam zij het liefste zagen voor de nieuwe verkaveling in de buurt van de Ertveldesteenweg. Zulma Rondas haalde het met bijna 55 procent van de stemmen.”