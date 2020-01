Assenede krijgt eigen televisiekanaal op Youtube Joeri Seymortier

08 januari 2020

08u46 0 Assenede De gemeente Assenede start met Assenede TV, een eigen televisiekanaal op Youtube.

“Assenede TV is de naam van het nieuwe YouTube-kanaal van de gemeente”, zegt schepen van Communicatie David Vercauteren (SamenPlus). “Elke maand kan je er terecht voor een informerende, leuke of pakkende reportage over het wel en wee in de gemeente Assenede. De eerste aflevering brengt de nieuwjaarsreceptie van afgelopen zondag in beeld. In februari trekt Assenede TV naar de carnavalsstoet in Assenede. Het ganse jaar trekken we rond om het bruisende Assenede in beeld te brengen.”

De eerste editie van Assenede TV staat ondertussen online op Youtube.