Assenede krijgt dit weekend eerste kermis van het Meetjesland: “Gezellige terrassen tussen de kermiskramen” Joeri Seymortier

02 juli 2020

11u26 0 Assenede Assenede krijgt vanaf vrijdag 3 juni de eerste kermis in het Meetjesland, in het coronatijdperk. De horecaterrassen komen tussen de kermiskramen.

Kermissen mogen opnieuw sinds deze week, en Assenede springt meteen op de kar. “Momenteel wordt onze Markt ingenomen door de terrassen van de lokale horeca”, zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus). “Een concept dat we graag willen behouden. Daarom werd een concept uitgewerkt waarbij de kermiskramen rond de terrassen komen te staan. Net zoals bij de wekelijkse dinsdagmarkt zal gewerkt worden met een vaste ingang en uitgang. Iedereen die het kermisplein binnenwandelt, zal eerst de handen moeten ontsmetten. Alle foorkramers zullen ook een mondmasker dragen, en de anderhalve meterregel blijft heilig.”

Geen jaarmarkt

Er komen dan wel attracties, toch zullen er geen extra kermisactiviteiten georganiseerd worden door de gemeentelijke feestcommissie. “Het virus is nog steeds aanwezig en we willen voorlopig geen extra risico nemen. Bovendien was het te kort dag om nog iets in elkaar te boksen. Ook de jaarmarkt op dinsdag gaat niet door, omdat we niet kunnen garanderen dat de opgelegde bezoekersaantallen niet overschreden worden”, zegt schepen Vercauteren.

De kermis opent vrijdagavond 3 juli om 18 uur. Zaterdag, zondag en maandag start de kermis om 15 uur. Omdat er dit jaar geen jaarmarkt is, zal de wekelijkse dinsdagmarkt wel doorgaan.