Assenede houdt indrukwekkend eerbetoon aan piloot Walter ‘Wally’ D’Haese Anthony Statius

06 juni 2019

18u47 0 Assenede Op donderdag 6 juni was het exact vijftig jaar geleden dat de Asseneedse piloot Walter ‘Wally’ D’Haese omkwam bij een schietstoelincident met zijn trouwe F104 G-Starfighter. Assenede Vertelt en de gemeente Assenede organiseerden daarom een herdenking voor de luchtvaartbevelhebber. Om 15.40 uur vlogen vijf F16’s van de Koninklijke Belgische Luchtmacht over het gemeentehuis om ‘Wally’ te eren.

Asseneedse inwoners die Wally nog gekend hebben, zullen zich ongetwijfeld nog herinneren dat Walter nooit vergat waar hij vandaan kwam. Zo kwam hij rond de jaren 50 en 60 af en toe eens laag boven Assenede vliegen om ‘goeiedag’ te zeggen. Walter werd geboren op 19 november 1934 en groeide op in de Poelstraat in Assenede. Al snel werd hem duidelijk wat zijn levensdoel was, namelijk piloot worden bij de Belgische luchtmacht. Op 16 oktober 1952 begon Walter aan zijn loodzware pilotenopleiding bij de luchtmacht en hij werd de jongste majoor en bevelhebber in de geschiedenis van de Belgische luchtmacht. Zijn ultieme droom was uitgekomen, maar ironisch genoeg leidde dit tot zijn noodlottige dood.

Op 6 juni 1969 was het exact 25 jaar geleden dat de landing in Normandië plaatsvond. Om die verjaardag te vieren, was er een indrukwekkende formatievlucht gepland in Beauchevain. Heel wat Starfighters zouden het gebied laag overvliegen aan een grote snelheid. Tijdens de vlucht klapte het landingsgestel van Wally’s toestel plotseling uit en zijn vliegtuig raakte zwaar beschadigd, waardoor hij het zeer moeilijk kon besturen. Hij was genoodzaakt om zijn schietstoel te gebruiken, maar door een defecte parachute stortte hij te pletter. Een dag later werd Wally levenloos teruggevonden in de Ardense bossen. Tijdens zijn begrafenisplechtigheid maakten vijf Starfighters van het 349e squadron een fly-over als eerbetoon en donderdagmiddag - vijftig jaar later - deden vijf F16’s, na een indrukwekkend eerbetoon aan het oorlogsmonument, hetzelfde.