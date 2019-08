Assenede houdt geen markt op 20 en 27 augustus Joeri Seymortier

08 augustus 2019

11u34 0 Assenede Liefhebbers van de wekelijkse markt in Assenede zullen het eind augustus twee weken zonder moeten stellen.

Door collectief verlof bij de marktkramers is er op dinsdag 20 en dinsdag 27 augustus geen wekelijkse markt op het marktplein in Assenede. Je kan wel op dinsdag 14 augustus nog naar de markt. Op dinsdag 3 september zijn de marktkramers dan opnieuw op post, in het hartje van Assenede.

Info: www.assenede.be.