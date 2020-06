Assenede heeft coronacoördinator: “Deze week al overleg met horeca gepland” Joeri Seymortier

04 juni 2020

11u24 0 Assenede De gemeente Assenede stelt Sofie Van Waes (38) aan als coronacoördinator. Samen met handelaars, verenigingsleven en horeca moet zij een relanceplan uitwerken.

Om alle noden tijdens deze coronacrisis in kaart te brengen en vooral om een goed antwoord te bieden, heeft Assenede met Sofie Van Waes een coronacoördinator aangesteld. Sofie werkt al binnen het gemeentebestuur, als cultuurbeleidscoördinator en verantwoordelijke voor de dienst Toerisme. Ze kent de handel en het verenigingsleven dan ook goed. “Haar eerste opdracht zal er in bestaan alle noden in kaart te brengen”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Daarom zit Sofie deze week al meteen samen met de Adviesraad Lokale Economie en de mensen van de horeca. Later komt ook het verenigingsleven aanbod. Daarna begint Sofie meteen met het uitwerken van een relanceplan.”

Wie Sofie Van Waes wil bereiken, kan dat elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur via 09/218.78.96 of corona@assenede.be.