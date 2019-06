Assenede geeft geen subsidies voor geveltuintjes (maar hoopt dat de burgers het wel doen) Joeri Seymortier

03 juni 2019

09u52 0 Assenede Assenede gaat voorlopig geen subsidies uitdelen voor burgers die een geveltuintje willen aanleggen.

In steden zoals Antwerpen, Gent en Kortrijk krijgen burgers die een geveltuintje aanleggen subsidies, in de hoop dat meer inwoners meewerken aan de vergroening van de stad. Vlaams Belang Assenede wil dat Assenede ook op die kar springt, maar het voorstel wordt niet goedgekeurd. “Natuurlijk zijn wij voorstander van meer groen in het straatbeeld, maar subsidies voor geveltuintjes zien wij niet meteen zitten”, zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Er is enorm veel administratief werk aan zo’n subsidieregeling. In Assenede hebben we al een ambitieus klimaatplan waar ook veel geld naartoe vloeit. Geveltuinen subsidiëren is daar geen prioriteit, omdat er andere en effectievere doelstellingen zijn. Het gemeenschapsgeld moet slim geïnvesteerd worden. Assenede is ook helemaal geen stedelijk gebied. In steden zijn subsidies voor geveltuintjes meer logisch. Steden doen dat om door vergroening de stadshitte te temperen. Heel wat inwoners van een stad hebben geen tuin en kunnen door het aanleggen een geveltuin een steentje bijdragen voor een gezonder klimaat. In de gemeente Assenede is dat minder het geval.”

SamenPlus vindt het wel belangrijk dat er een reglement komt dat de burgers de mogelijkheid stelt een geveltuin aan te leggen, maar de financiële duw in de rug komt er niet.

Meer over Assenede

politiek

milieu

SamenPlus