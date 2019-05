Assenede gaat voor afvalarme evenementen: U13Cup, Bio Eco Markt, Nieuwburgkermis en Gîrnaertfeesten (en volgend jaar ook al de rest) Joeri Seymortier

31 mei 2019

08u52 3 Assenede Assenede gaat voluit voor afvalarme evenementen. De U13Cup van dit weekend in Bassevelde is de eerste in rij.

De U13Cup in Bassevelde doet het dit jaar 100 procent afvalarm. Samen met de Bio Eco Markt (9 juni), Nieuwburgkermis (11 tot en met 15 juli) en de Gîrnaertfeesten (19 tot en met 22 september) nemen de organisatoren het ambassadeurschap op, om vanaf 2020 enkel afvalarme evenementen te organiseren in Assenede. “Week- en jaarmarkten, stoeten, kermissen, fuiven, sportwedstrijden, optredens, wandeltochten, buurtfeesten, eetfestijnen: elk jaar vinden er meer dan 300 evenementen plaats in onze gemeente”, zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Assenede leeft, zoveel is duidelijk. Maar al die activiteiten hebben ook een keerzijde. Zo blijft er achteraf vaak een pak afval en rommel over. Daarom wil de gemeente het vanaf 2020 over een andere boeg gooien en enkel nog afvalarme evenementen organiseren op ons grondgebied. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de kassa. Vier organisaties gebruiken nu al enkel herbruikbare bekers of glazen. Daarnaast zetten ze in op extra afvaleilandjes, asbaktegels en sorteren ze hun afval. Om alles in kaart te brengen wordt per evenement een afvalplan opgemaakt.”

Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in verpakkingen voor eenmalig gebruik bij publieke evenementen verboden. “Tenzij de organisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90 procent van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage”, klinkt het nog.

Info: milieu@assenede.be.