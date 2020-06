Assenede gaat vanaf 1 juli opnieuw voor ‘normale’ dienstverlening (maar recyclagepark blijft op reservatie) Joeri Seymortier

18 juni 2020

15u46 2 Assenede Assenede schuift 1 juli naar voor om weer over te schakelen op een normale dienstverlening. Toch keert niet alles terug naar zoals het vroeger was.

Vanaf 1 juli start in Assenede de laatste fase van de gemeentelijke exitstrategie. “Vanaf dan gaan we opnieuw over tot normale dienstverlening en zijn onze diensten vrij toegankelijk voor publiek”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Om onze klanten beter te bedienen blijven de dienst Burgerzaken en ook het recyclagepark wel op afspraak werken.”

Vanaf 1 juli is het gemeentehuis en de dienst Vrije Tijd in de Kapelledreef 4 elke weekdag open van 9 tot 12 uur. In juli en augustus ook op dinsdag en woensdag van 14 tot 16 uur.

Afspraak maken

Voor de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand kan je een afspraak maken via het nieuwe digitale afsprakensysteem: www.assenede.be/afspraakmaken. Ook een afspraak voor het recyclagepark kan daar vastgelegd worden.

Het Bezoekerscentrum Boekhoute gaat ook op 1 juli open. Over de heropening van het dienstencentrum en de dorpsrestaurants is voorlopig nog geen duidelijkheid. “Achter de schermen wordt momenteel aan een zomerregeling gewerkt”, klinkt het nog.