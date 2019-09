Assenede breidt buitenschoolse kinderopvang uit (omdat Het Ooievaarsnest er mee stopt) Joeri Seymortier

26 september 2019

10u37 4 Assenede IBO Assenede breidt het aanbod voor- en naschoolse kinderopvang vanaf 1 januari 2020 uit.

Voorlopig komen er twintig extra opvangplaatsen bij. Op die manier hoopt de gemeente Assenede het feit dat vrije basisschool Het Ooievaarsnest stopt met haar voor- en naschoolse opvang te compenseren. “Vanaf 1 januari 2020 stopt Het Ooievaarsnest met de voor- naschoolse opvang”, zegt schepen van Jeugd Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om deze taak over te nemen. Dit betekent een extra uitbreiding van het bestaande IBO-gebouw in de Leegstraat. Alles samen verdubbelt de oppervlakte. Er wordt ook extra personeel aangeworven. Voorlopig is er bijkomende opvang voorzien voor twintig kinderen. Dat kan later uitgebreid worden naar zestig extra opvangplaatsen. Er wordt een investering voorzien van 40.000 euro om de nieuwe vertrekken IBO-waardig te maken. Daarnaast komt er ook een halftijdse IBO-kracht bij.”

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het IBO, moeten ouders hun kind vooraf laten registreren. Info via 09/228.17.40 of ibo@assenede.be.