Assenede blikt terug op geslaagde kerstmarkt, en droomt nu al van EK-dorp Joeri Seymortier

09 december 2019

16u41 2 Assenede De gemeentelijke feestcommissie van Assenede blikt terug op een geslaagde kerstmarkt van afgelopen weekend, en maakt nu al plannen voor een EK-dorp volgend jaar.

De kerstmarkt van Assenede viel afgelopen zaterdag vroeg in de feestperiode, maar lokte heel wat volk naar het centrum. De gemeentelijke feestcommissie en de gemeente Assenede beslisten nu al beslist ook volgend jaar een kerstmarkt georganiseerd wordt op de Markt van Assenede.

Maar er worden nog meer plannen gesmeed. Naast het carnavalsweekend op 29 februari 2020 is het nu al vooral uitkijken naar het Europees Kampioenschap voetbal van volgende zomer. “Ook de komende zomer wil de gemeentelijke feestcommissie scoren”, zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus). “Assenede krijgt vanaf 12 juni een echt EK-dorp. Daar zullen alle matchen van onze Rode Duivels op groot scherm te volgen zijn. Het EK-dorp wordt gebouwd op de evenementenweide naast het gemeentehuis. De finale is op zondag 12 juli voorzien, hopelijk met onze Rode Duivels in een glansrol”, klinkt het nog.