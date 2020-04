Assenede bedankt personeel rusthuizen met fruitmanden: “Als één blok achter deze helden!” Joeri Seymortier

14 april 2020

11u55 0 Assenede De gemeente Assenede heeft twintig fruitmanden laten leveren voor het personeel van rusthuis Sint-Jozef in Assenede en Sint-Bernardus in Bassevelde.

De woonzorgcentra hebben het zwaar te verduren dezer dagen. “Gelukkig kunnen we in onze gemeente rekenen op fantastisch personeel dat dagelijks hemel en aarde verzet voor de bewoners”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Als gemeentebestuur zijn we hen erkentelijk. We beseffen dat zij momenteel onze frontsoldaten zijn in de strijd tegen het verschrikkelijke coronavirus. Om hen te bedanken voor hun harde werk in moeilijke tijden schenkt de gemeente Assenede twintig fruitmanden aan woonzorgcentrum Sint-Jozef in Assenede en woonzorgcentrum Sint-Bernardus in Bassevelde. We beseffen dat er nog moeilijke dagen en weken aankomen en willen daarom het personeel laten weten dat gans de gemeente als één blok achter hen staat.”