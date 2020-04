Assenede annuleert alle gemeentelijke activiteiten tot en met 30 juni Joeri Seymortier

29 april 2020

11u04 0 Assenede De gemeente Assenede annuleert alle gemeentelijke activiteiten en evenementen tot en met 30 juni, door het coronavirus.

Door deze beslissing worden onder andere de kermissen van Bassevelde en Boekhoute afgelast. Ook de avondmarkt van 26 mei in Boekhoute, de BioEcoMarkt van 7 juni in Oosteeklo, en de avondmarkt van 22 juni in Bassevelde gaan niet door. “Als de federale regering alsnog het licht op groen zet voor foorkramers, zullen er mogelijks wel kermiskramen staan tijdens de kermisdagen”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Maar de gemeentelijke feestcommissies werken geen kermisprogramma of activiteiten uit tot en met 30 juni. Ook alle lessenreeksen van de sportdienst, de activiteiten van de bibliotheek en de activiteiten in de sporthal en onze gemeenschapscentra werden al geannuleerd.”

Over de jaarlijkse kermis in Assenede, die in het weekend van 3, 4 en 5 juli gepland staat, is er nog geen definitieve beslissing. Die beslissing wordt op 8 juni genomen na evaluatie van de evolutie van het coronavirus en de richtlijnen van de federale regering. “We raden organisatoren van niet-gemeentelijke evenementen aan om dit voorbeeld te volgen”, klinkt het nog.