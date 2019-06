Ass’nee Luept klaar voor tweede editie: start op vrijdag 21 juni met Ezelsbierloop Bassevelde Joeri Seymortier

20 juni 2019

18u06 0 Assenede De loopreeks Ass’nee Leupt is klaar voor een tweede editie. Op vrijdag 21 juni wordt gestart met de Ezelsbierloop in Bassevelde.

Vorige jaar werd de eerste editie van Ass’nee Luept een succes met in totaal 1.123 deelnemers, waarvan 526 lopers uit Assenede zelf. Er is nu een tweede reeks met de Ezelsbierloop (vrijdag 21 juni), de Kiekenloop (vrijdag 12 juli), Oosteeklo Loopt (zondag 18 augustus) en de Gîrnaert-Run (zaterdag 21 september).

Net zoals vorig jaar wordt er na de vier wedstrijden geen klassement opgesteld, maar wordt iedereen beloond voor zijn inzet en uithoudingsvermogen. Elke inwoner van de gemeente Assenede, die aan de vier wedstrijden deelneemt, krijgt een extra beloning.

De Ezelsbierloop van vrijdag 21 juni in Bassevelde start om 19 uur. Kinderen kunnen kiezen tussen 300 meter, 600 meter of 1,2 kilometer. Volwassenen lopen 5,2 kilometer, 10,4 kilometer of 15,6 kilometer.

Info: maarten.lippens@oosteeklo.be of 0473/24.40.71.

