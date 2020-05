Alle scholen in Assenede gelijk: kleuters en lagereschoolleerlingen pas vanaf 5 juni terug naar school Joeri Seymortier

29 mei 2020

11u19 0 Assenede Alle scholen in Assenede gaan voor eenzelfde regeling, en laten zowel de kleuters als de kinderen van de lagere scholen pas op vrijdag 5 juni weer naar school komen.

Officieel mogen de kleuters al vanaf dinsdag 2 juni naar school. In onderling overleg tussen de verschillende schoolnetten in Assenede werd beslist om het kleuteronderwijs en het lager onderwijs gemeenschappelijk op te starten op vrijdag 5 juni. “Daar zijn tweede goede redenen voor”, klinkt het bij de verantwoordelijken. “Zolang de lagere school niet volledig opstart, staan de leerkrachten van het kleuteronderwijs ook mee in voor de noodopvang van de kinderen van het lager onderwijs. Bij een afzonderlijke opstart dreigt een personeelstekort. Een gemeenschappelijke opstart zorgt bovendien voor meer eenduidigheid naar ouders, die zowel kinderen in het kleuteronderwijs als het lager onderwijs hebben.”

Voor en na school kunnen de kinderen terecht bij het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) in hun gemeente. Toch wordt er gevraagd om kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.