Alex Wauters is ‘Sportman van het jaar’… op fiets uit 1913 Joeri Seymortier

28 januari 2020

16u12 0 Assenede Alex Wauters is in Assenede ‘Sportman van het jaar 2019’ geworden. Hij deed zijn prestaties op een koersfiets uit 1913.

Alex Wauters nam vorig jaar deel aan de ‘Omloop der Slagvelden’, en wou ondervinden hoe sterk onze vooroorlogse wielerhelden waren. Hij liet zich inspireren door een fiets van flandrien Cyrille Van Hauwaert uit het jaar 1913, die hij eigenhandig herstelde. Van Hauwaert was destijds de eerste Belgische wielerheld met internationale overwinningen. Alex reed alle grote wielerwedstrijden van de Ronde van Vlaanderen, over Parijs-Roubaix tot de Strade Bianchi. “Volledig authentiek zoals de vooroorlogse coureurs van weleer: fiets, kleding en voeding”, vertelt Alex. “Naast de gekende wielerklassiekers reed ik ook de ‘Omloop van de slagvelden’, een meerdaagse wielerwedstrijd met een totale afstand van 2.000 kilometer. Het werd een eerbetoon aan de vele soldaten die hun leven gaven voor de vrede. Honderd jaar na de eerste editie heb ik die wedstrijd in geheel authentieke stijl afgelegd. Ook dit jaar ga ik door. Net als mijn grote voorbeeld Cyrille Van Hauwaert wil ik deelnemen aan Milaan-San Remo. Net als Cyrille destijds rij ik zelf met de fiets naar het zonnige Italië.”

Sportvrouw

Cynthia Morant is ‘Sportvrouw van het Jaar’ geworden. Vorige zomer kroonde ze zich tot Europees Koningin boogschieten. Binnenkort doet ze een gooi naar de titel van Queen of Queens, het allerhoogste binnen de boogschuttersport.

Beloftevol talent

De prijs van ‘Beloftevolle jongere’ gaat naar Anna Bobelijn, een 13-jarige acrogymnaste uit Assenede die haar strepen verdient bij Altis in Eeklo. De meest beloftevolle sportploeg van het jaar is de U10 van BBC Assenede, onder leiding van coach Tom Eysermans. Karateclub Kazoku Assenede is voor de tweede keer op rij de ‘Sportclub van het jaar’. De leden behaalden in 2019 samen maar liefst 22 gouden, 25 zilveren en 48 bronzen medailles op nationale en internationale wedstrijden.