92-jarige vrouw brutaal overvallen aan haar voordeur Wouter Spillebeen

21 juni 2019

16u23 14 Assenede Een 92-jarige vrouw uit Boekhoute is afgelopen woensdag op een brutale manier van twee gouden kettingen beroofd aan haar voordeur. Drie verdachten zijn intussen gevat dankzij camerabeelden van de buren.

De overval gebeurde rond 15 uur. De bejaarde vrouw was haar trottoir aan het Molenplein aan het schoonmaken toen een wagen met Franse nummerplaat er stopte. Een vrouw stapte uit en sprak haar aan. Dan begon ze een ketting rond de hals van de bewoonster te hangen. Op dat moment stapte een tweede vrouw uit de wagen. Samen bedwongen ze de bejaarde vrouw terwijl ze haar twee gouden kettingen loskoppelden en ermee vluchtten. Hun eigen waardeloze kettingen lieten ze achter.

Behulpzame buren ontfermden zich over de vrouw en de politie werd verwittigd. De daders waren al verdwenen, maar ze konden iets later onderschept worden aan Boelare in Eeklo. Hun nummerplaat was zichtbaar op de beelden van de camera’s aan de gevel van de buren. De twee vrouwen en een mannelijke bestuurder zijn gearresteerd en worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt hun aanhouding.