89-jarige man krijgt celstraf met uitstel na aanranding van dementerende dames JDG

10 oktober 2019

13u55 1 Assenede Een 89-jarige man is donderdag veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel voor de aanranding van twee dementerende bewoonsters van een rusthuis. Als de bejaarde zich de komende vijf jaar niet aan zijn voorwaarden houdt, moet hij alsnog naar de cel. Hijzelf ontkende de feiten altijd met klem. “Het zijn pure leugens. Die vrouwen kramen maar wat uit.”

Het was een tafereel dat eind september menig paar ogen deed opzetten: met gebogen rug zwoegde de tachtiger naar de beklaagdenbank. Op zijn teller staan intussen 89 levensjaren. “De Nieuwewandeling (gevangenis in Gent, red.)? Bestel dan maar ineens een begrafenisondernemer.”

“Geen reden tot twijfel”

Het parket vervolgde hem voor aanranding van de eerbaarheid van twee dementerende bewoonsters in een rusthuis in Assenede vorig jaar. “Een verpleegster was getuige bij een van de voorvallen. Bij het andere incident is het woord tegen woord”, vertelde het Openbaar Ministerie tijdens de behandeling van de zaak. “Uit verklaringen van de directeur van het woonzorgcentrum bleek wel dat het tweede slachtoffer — ondanks haar dementie — meestal bij de pinken is. Voor ons is er dus geen reden om te twijfelen aan de getuigenissen van die vrouwen.”

“Allemaal leugens”

De beklaagde hield er een ander verhaal op na. “Ik ben geen leugenaar”, stak hij van wal. “Dat zijn allemaal dementerende vrouwen. Het zijn pure leugens: ze kramen maar wat uit. Dat personeel? Tja, daar moet je ook mee opletten.”

De advocaat van de tachtiger meende dat de klachten niet bewezen zijn en vroeg daarom de vrijspraak. Onderliggend pleitte hij voor een straf met probatie-uitstel. “Mijn cliënt beseft niet dat hij iets misdoet. Er is wel degelijk sprake van een zekere problematiek. Ondertussen zit hij in een gespecialiseerd rusthuis in Lievegem. Zij bieden zorg op maat aan, waardoor de kans op herval zo goed als onbestaande is. Een straf verbonden aan voorwaarden lijkt me daarom een zinvol alternatief.”