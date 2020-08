86 kinderen van ‘besmet sportkamp’ Assenede mogen op 1 september dan toch naar school Joeri Seymortier

15u51 24 Assenede De 86 kinderen uit Assenede die na een besmetting op een sportkamp in quarantaine moesten, mogen morgen, dinsdag 1 september, dan toch gewoon terug naar school.

Vrijdag geraakte nog bekend dat de 86 kinderen die deelnamen aan sportkampen waar twee kinderen uit eenzelfde gezin besmet bleken te zijn, in quarantaine moesten. Ze zouden zo de start van het schooljaar missen. Maar het Agentschap Zorg en Gezondheid komt daar nu op terug.

“Het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano beschouwen de 86 kinderen die vorige week deelnamen aan het gemeentelijk sportkamp in Assenede dan toch als laagrisico contacten”, zegt waarnemend burgemeester Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Dat betekent dat de betrokken kinderen morgen gewoon aan het schooljaar kunnen beginnen. Vrijdagmiddag adviseerden het Agentschap Zorg en Gezondheid en Scienscano nog dat alle deelnemers aan het gemeentelijk sportkamp in quarantaine moesten blijven tot 7 september, nadat twee kinderen die deelnamen aan het sportkamp positief getest werden op Covid-19. De gemeentelijke crisiscel werd maandagmiddag ingelicht dat het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano hun advies bijsturen. De deelnemers aan het sportkamp in Assenede mogen beschouwd worden als laagrisico contacten, waardoor ook alle quarantaine- en testverplichtingen vervallen. Met andere woorden: de kinderen mogen morgen naar school, tenzij een toch reeds uitgevoerde test een positief resultaat zou opleveren. Wel wordt geadviseerd dat de kinderen tot 7 september geen hobby’s opnemen en de buitenschoolse kinderopvang vermijden.”

Te snel?

Heeft de gemeente Assenede vrijdag te snel gehandeld? “Als gemeente zijn wij slechts een doorgeefluik van communicatie. Alle beslissingen worden van hogerhand opgelegd. Uit de voorlopige testresultaten van afgelopen weekend blijkt bovendien dat er in Assenede geen bijkomende besmettingen zijn. Mogelijks speelt hier nog het weekendeffect, voorzichtigheid blijft geboden. Als dit geval ons één ding leert, is dat waakzaamheid voor het virus geboden blijft”, zegt Servaas Van Eynde nog.