86 kinderen missen start schooljaar na twee coronabesmettingen op zomersportkamp Joeri Seymortier

28 augustus 2020

19u22 94 Assenede 86 kinderen uit de gemeente Assenede missen de start van het schooljaar nadat twee kinderen die deelnamen aan een gemeentelijke zomersportkamp positief testten op corona. De gemeente startte ook het plaatselijke coronaprotocol en de lokale contacttracing op.

“Het kamp vond plaats van maandag tot en met vandaag en ging door in de gemeentelijke sporthal”, vertelt waarnemend burgemeester Servaas Van Eynde (SamenPlus). “In totaal testten twee kinderen — allebei uit hetzelfde gezin — positief op corona. Omdat het ene kindje nog een kleuter is en de andere de lagereschoolleeftijd heeft, kwamen alle deelnemende kinderen met zekere waarschijnlijkheid in contact met de kinderen in kwestie. Dit zijn zogenaamde hoogrisicocontacten en dus besliste de eerstelijnszone waar we in het Meetjesland mee samenwerken dat alle kinderen die deelnamen aan het sportkamp tot en met maandag 7 september in quarantaine moeten. Een moeilijke beslissing, maar wel de enige juiste.”

Coronanoodplan

De gemeentelijke diensten zetten vandaag alles op alles om de betrokken ouders te bereiken. Dat is ondertussen gebeurd. “De meeste mensen reageren erg rustig. Er is dan ook totaal geen reden tot paniek. Uiteraard krijgen we een pak vragen. Zeker over de start van het schooljaar. Alle betrokken schollen werden ook verwittigd. Onze diensten hebben in geen tijd het coronanoodplan uitgerold. Binnen anderhalf uur was iedereen verwittigd. Het is goed dat er een coronaprotocol is, vandaag zien we ook dat het werkt.”

Geen symptomen

De gemeente benadrukt dat de kinderen in kwestie geen symptomen vertonen. “We vragen de betrokken ouders wel extra waakzaam te zijn en te melden mochten er symptomen opduiken”, weet Van Eynde. “Kinderen behoren niet tot de risicogroep, ook heel jonge kinderen niet. Wij volgen hierin de wetenschappelijke adviezen van Scienscano en het COVID-19-team van de eerstelijnszone. Dat ze de start van het nieuwe schooljaar anders voorgesteld hadden, begrijpen we. Maar het virus is nog steeds onder ons. Deze twee gevallen zijn geen reden tot paniek, maar net een signaal om waakzaam te blijven.”