65-jarigen en 70-jarigen Bassevelde vieren allebei verjaardagsfeest Joeri Seymortier

07 oktober 2019

11u31 0 Assenede Zowel de 65-jarigen als de 70-jarigen van Bassevelde hebben afgelopen weekend samen hun verjaardag gevierd.

Het was druk afgelopen weekend op het gemeentehuis van Assenede. Zowel de 65-jarigen als de 70-jarigen van Bassevelde werden feestelijk ontvangen. Het ontvangstmoment is een jaarlijkse traditie. “Het is het uitgelezen moment om oude vrienden en kennissen opnieuw te ontmoeten. Er werd dan ook wat bijgepraat, en er werd een drankje gedronken”, zegt schepen David Vercauteren.