500ste borduurnamiddag voor ‘Tapijt van Assenede’: “Maar elk in zijn kot en zonder champagne” Joeri Seymortier

20 mei 2020

11u40 0 Assenede De vrijwilligers die al vijf jaar borduren aan het ‘Tapijt van Assenede’ zouden er hun 500ste borduurnamiddag opzitten hebben. Maar voorlopig werkt iedereen noodgedwongen van thuis.

In mei 2015 zijn de borduurwerken gestart aan het 100 meter lange ‘Tapijt van Assenede’, waarop het 750 jaar oude liefdesverhaal ‘Floris ende Blancefloer’ uitgebeeld wordt in negentig verhalen. “Alles samen 86 borduursters borduurden al 47.000 uren aan dit kunstwerk”, zegt Annie De Smet. “Ze zijn er juist vijf jaar geleden aan begonnen. Ongeveer 85 procent van het borduurwerk is af. De vrijwilligers werken door de corona van thuis verder. Normaal gezien zouden we nu aan onze 500ste gezamenlijke borduurdag gezeten hebben, en zouden we zeker een glas champagne gedronken hebben. Maar dat feest kan nu natuurlijk niet doorgaan. We gaan de gezamenlijke borduurwerken op ’t Holleken niet hervatten, zolang er infectiegevaar is door COVID-19. Heel wat van onze borduursters horen tot de risicogroepen. Ondertussen zijn er heel wat borduursters die verder thuis borduren, en die hun doek en de nodige wol meegedaan hebben toen we medio maart hier op ’t Holleken gestopt zijn.”