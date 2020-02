40 carnavalsgroepen in avondstoet Assenede: “Grootste stoet ooit voor jubileumjaar” Joeri Seymortier

18 februari 2020

10u44 8 Assenede Assenede maakt zich op om van woensdag 19 tot en met zaterdag 29 februari carnaval te vieren.

Het wordt een jubileumjaar, want de Werkgroep Carnaval van Assenede bestaat elf jaar, en laat dat nu net een heilig getal zijn in het carnaval. “Carnaval leeft!”, zegt Frank Van Kerckvoorde, voorzitter van de Werkgroep Carnaval. “We hebben in ons dorp negen erkende carnavalsverenigingen, en dit jaar kunnen we tijdens de verlichte avondstoet uitpakken met maar liefst 40 carnavalsgroepen. Nooit was onze stoet zo groot. We gaan ons elfde jubileumjaar stevig vieren. Toch is er ook een keerzijde aan de medaille. De stoet leeft enorm, maar we moeten opletten dat ook de rest van de carnavalsweek blijft leven. Er zijn amper nog cafés die open willen doen op de legendarische Sloezenmaandag. Dat moet in de toekomst beter. Wij willen blijven voorzetten trappen, maar ze moeten natuurlijk wel binnen gekopt worden.”

Prinses Sarah I, dat is Sarah Keisse, is klaar voor het feest. Volgend jaar kan Sarah de eerste keizerin worden in de eeuwenoude historie van Assenede carnaval. Op woensdag 19 februari is er om 13.11 uur de opening van carnaval in De Bijenkorf. Vrijdag is er een optocht van de scholen, en om 21.11 uur het ‘Willy’s en Mariëttenbal’ in café De Phonograaf. Zaterdag 22 februari om 14.11 uur is er kindercarnaval met optocht en verkiezing van prinsjes en prinsesjes in zaal Germinal. Het overwinningsbal van Prinses Sarah I wordt zaterdag om 20.11 uur gehouden in popup Cambrinus.

Sloezenavond

Zondag 23 februari is er om 11.11 uur de aanstelling van Prinses Sarah I op het gemeentehuis. Aansluitend is er een carnavalsreceptie en rondgang. De zottenstoet en zottenkoers start zondagavond om 19.11 uur aan Zaal Germinal in de Hoogstraat.

Maandag 24 februari is er kindercarnaval in de sporthal, vanaf 16.11 uur een familiedag op de kermis en om 20.11 uur de Sloezenavond in zaal Germinal. Dinsdag 25 februari is er de Vastenavondzotten in de Cambrinus. Zaterdag 29 februari vanaf 19 uur is er dan de verlichte avondstoet in de Asseneedse straten.