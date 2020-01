3 gewonden bij ongeluk op kruispunt Stoepestraat met N49 Cedric Matthys

15 januari 2020

00u22 6 Assenede In Assenede zijn dinsdagavond bij een ongeluk drie personen gewond geraakt. Twee wagens botsten omstreeks 22.00 uur op elkaar. De feiten vonden plaats op het kruispunt van Stoepestraat met N49.

Bij het ongeluk liepen de bestuurders van beide wagens lichte verwondingen op. Een passagier die meereed met een kleine Nissan Micra raakte zwaargewond. Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd, maar was buiten levensgevaar. De brandweer sloot de N49 in de richting van Antwerpen een tijdlang af. Rond 23.00 uur werd een deel van de rijbaan vrijgemaakt. Het verkeer kon opnieuw doorstromen. (lees verder onder de foto)

Nieuwe brug

Het ongeluk dinsdagavond is hopelijk het laatste op dit zwarte kruispunt. Het Agentschap Wegen & Verkeer bouwt dit najaar een brug over de N49. Hierop komen geen op- en afritten, waardoor het zal niet langer mogelijk zijn om de N49 op of af te rijden aan de Stoepestraat. Voor een goede uitwisseling met de N49 bouwt het Agentschap een nieuwe verbindingsweg tussen de Stoepestraat en de Kanaalstraat (R4) in Zelzate. Ook de parallelweg die ten zuiden van de E34 ligt (Gavergrachtstraat) wordt verbreed.