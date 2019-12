24 uur blussen aan zware loodsbrand Wouter Spillebeen

31 december 2019

15u49 0 Assenede De zware brand in een loods in de Blokmeersstraat in Bassevelde waar hooi en stro opgeslagen lagen, zal deze namiddag na 24 uur blussen volledig gedoofd zijn. Om te voorkomen dat de brand opnieuw opflakkert worden alle warme plekken in het smeulende stro opengetrokken en nat gemaakt.

De brand ontstond maandag iets na 17 uur in de schuur van 200 meter op 50. Die lag voor de helft vol met hooi en stro, dat de brand snel liet verspreiden. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de hele schuur al in lichterlaaie. Een tweede loods waar heel wat dieren binnen zaten, werd dankzij het snelle optreden van de brandweerlui gespaard van de brand. De eigenaar van de loods slaagde er nog in om enkele landbouwvoertuigen naar buiten te brengen voor ze in de vlammen opgingen.

Dat de bluswerken lang zouden duren, was maandag al duidelijk. De grote hoeveelheid hooi en stro kan het vuur makkelijk weer laten aanwakkeren. Daarom blust de brandweer grondig na. “Deze namiddag worden de laatste warme plekken in de hopen stro opengelegd en geblust”, aldus de brandweer. “Dat is nodig, anders moeten we vanavond terugkeren.” Rond 17 uur zullen de bluswerken afgelopen zijn. Dat betekent dat de brandweer in totaal 24 uur in de weer zal geweest zijn om het vuur volledig te doven.