210.000 euro voor opfrissing gemeentehuis Assenede: “Na veertien jaar al eens nodig” Joeri Seymortier

25 februari 2020

16u23 3 Assenede Assenede legt 210.000 euro aan de kant voor opfrissingswerken aan het gemeentehuis.

Het ‘nieuw gemeentehuis’ dateert ondertussen ook al van 2006. Na veertien jaar is er nood aan wat opfrissing. “Het lijkt gisteren, maar het gemeentehuis is ondertussen ook al veertien jaar oud”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “We gaan 100.000 euro investeren in schilderwerken aan de binnenkant van het gemeentehuis. Er is nog een dossier van 90.000 euro voor het heraanleggen van de kiezels op de toegangswegen naar het gemeentehuis. Ook het bruggetje aan het gemeentehuis wordt aangepast, en dat zal 20.000 euro kosten. Veel geld, maar broodnodig, want het gemeentehuis is het huis van elke inwoner van Assenede”, zegt de burgemeester nog.