16 nieuwe woningen op kop Jos Van Den Bogaertstraat Joeri Seymortier

27 juni 2019

10u16 0 Assenede Er komen zestien nieuwe woningen op de kop van de Jos Van Den Bogaertstraat in Assenede.

De voorbereidende werken voor de nieuwe privé-verkaveling zijn ondertussen gestart. “Er zullen zestien nieuwe huizen gebouwd worden”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “De Jos Van Den Bogaertstraat is een doodlopende straat. De nieuwe verkaveling komt op de kop van die doodlopende straat. Je zal de nieuwe verkaveling via de Jos Van Den Bogaertstraat kunnen inrijden, en dan via de Sint-Andriesstraat weer uitrijden. Op die manier komt er een goede circulatie voor het extra verkeer.”