1 op 5 te snel in Kloosterstraat: gemeente grijpt in aan jeugd- en sportdomein Joeri Seymortier

10 september 2020

10u31 0 Assenede Verkeer aan het jeugd- en sportdomein in de Kloosterstraat in Assenede moet trager. De gemeente legt daarom een rijbaankussen aan de oprit aan.

Uit metingen is gebleken dat 21,75 procent van de automobilisten te snel rijdt in de Kloosterstraat. “Dat kan niet de bedoeling zijn, zeker niet met de ingang van een jeugd- en sportdomein in de buurt”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Om de snelheid van het verkeer in de Kloosterstraat af te remmen, gaan we een rijbaankussen aanleggen aan de oprit van het jeugd- en sportdomein. In de Kloosterstraat geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Aan het jeugd- en sportdomein mag het verkeer niet sneller dan 30 kilometer per uur.”