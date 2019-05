1 chauffeur op 5 rijdt te snel in Assenede en Evergem Sam Ooghe

23 mei 2019

11u58 0 Assenede Zo’n 20 procent van de chauffeurs in Assenede en Evergem rijdt te snel. Dat blijkt uit cijfers die de politie donderdag bekendmaakte.

In april werden er in totaal 5188 voertuigen gecontroleerd op snelheid in de politiezone Assenede-Evergem, op 15 verschillende plekken. Hiervan reden er 1002 voertuigen te snel. Dat komt neer op 19,3 % van de gecontroleerde voertuigen.

Dat percentage sluit aan bij de vaststellingen van de rest van 2019. In totaal werd in het eerste kwartaal van het jaar 19,28 % van de voertuigen geflitst. Al 3.404 chauffeurs kregen daarom een boete in de brievenbus.