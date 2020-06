‘Ville en Vert’ wil in september feesten in Assenede: “Met 800 mensen moet dat lukken” Joeri Seymortier

25 juni 2020

11u45 0 Assenede De organisatoren van het muziekfestival Ville en Vert in Assenede zetten door, en willen op vrijdag 11 en zaterdag 12 september hun tweede editie organiseren.

De veiligheidsraad heeft deze week beslist dat de maximumcapaciteit voor openluchtevenementen tegen dan normaal te verhogen naar 800 personen. “Begin juli hopen we te starten met de ticketverkoop voor ons tweedaags festival, en voorzien we ook de lancering van onze artiesten”, zeggen Lennert Camps, Jeroen Vinck, Ortwin Scheir en Stef Laureys van de organisatie. “We hopen dat we Assenede het uniekste festival kunnen geven, waar iedereen zo naar verlangt. We bieden twee dagen aan met muziek, voor ieder wat wils, en op een unieke locatie in de maïs. Meer info over de line-up, ticketverkoop en andere zaken zullen snel volgen.”