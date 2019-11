’t Groentje in Oosteeklo wordt eerste fietsstraat in Assenede Joeri Seymortier

03 november 2019

10u39 0 Assenede Assenede krijgt binnenkort een eerste fietsstraat. Die eer is weggelegd voor ’t groentje in deelgemeente Oosteeklo.

Een fietsstraat is een straat waar de fietser in het midden van de weg mag fietsen. Wagens mogen niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur, en mogen de fietser ook niet inhalen. “De eerste fietsstraat op Asseneeds grondgebied wordt binnenkort een feit”, klinkt het bij het schepencollege van SamenPlus in Assenede. “Binnenkort zullen fietsers op ‘t Groentje in Oosteeklo voorrang krijgen op gemotoriseerd vervoer. Of met andere woorden: gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Dat maakt de route een stuk veiliger voor de schoolgaande kinderen en andere tweewielers”, klinkt het nog.