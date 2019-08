‘Joie de Vivre’ één keer weer open voor Oosteeklo Kermis Joeri Seymortier

14 augustus 2019

10u25 0 Assenede Oosteeklo bij Assenede viert dit weekend kermis. Horecazaak Joie de Vivre doet daarom nog één keer de deuren open als pop-up.

De uitbaters van Joie de Vivre zijn er 2,5 jaar geleden mee gestopt, en sindsdien staat de zaak leeg. Maar dit weekend gaan de deuren nog eens open met een pop-up. “De horeca blijft als een microbe in ons bloed zitten”, zegt Bernard Beert. “Daarom deze pop-up. We hopen al onze klanten van vroeger nog eens terug te zien. Zaterdag is er de Open Air Party op ons terras. Zondagavond is er aperitief, muziek en barbecue. Maandag gaan we voluit voor Vlaamse schlagers en dinsdagavond staat stevige pop-rock op ons podium. Alle info vind je op de Facebookpagina ‘joiedevivre.oosteeklo’.”

Van 16 tot 22 augustus kan je ook opnieuw in Huisbrouwerij Den Tseut terecht. Er staat een gezellig tuinterras en je kan er de ambachtelijke bieren proeven. Op zondag 18 augustus is er dan ‘Oosteeklo Loopt’. Vanaf 10 uur zijn er loopwedstrijden van 5, 10 en 15 kilometer, die starten aan ontmoetingscentrum Ter Walle. Vorig jaar waren er 310 deelnemers.

Maandagochtend start de ‘Omloop van de Slagvelden’ in Oosteeklo en op dinsdag is er de traditionele avondmarkt.

Info: www.oosteeklo.com.