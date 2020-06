Zwembad vanaf 1 juli weer open (maar zwemmen mag alleen binnen afgebakend uur) Wim De Smet

29 juni 2020

17u05 0 Asse Het gemeentelijk zwembad op de sportsite Waalborre gaat vanaf woensdag opnieuw open. Er mogen maximum 34 mensen in het grote bad en maximum 15 in het kleine bad.

De Nationale Veiligheidsraad versoepelde op 24 juni opnieuw enkele maatregelen, waaronder de heropening van de zwembaden. Toch blijven er strenge richtlijnen gelden want er mag slechts één persoon per tien vierkante meter het bad in. De sportdienst gaat ook met tijdssloten werken van 1 uur zodat er tussendoor gekuist kan worden. Op zaterdag bijvoorbeeld zijn er 3 tijdssloten. Je kan er dan zwemmen van 9 tot 10 uur, van 10.30 tot 11.30 uur en van 12 tot 13 uur. Op woensdag en donderdag zijn er 5 tijdssloten.

De kleedhokjes worden opgedeeld in een stroom voor toekomende en vertrekkende baders. In de doucheruimte mogen maximum 3 personen tegelijkertijd douchen.

Douchen is verplicht voor het zwemmen maar het gebruik van zeep is niet toegestaan. Na het zwemmen is het niet meer mogelijk om te douchen.