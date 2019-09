Ziekenhuis gaat mensen gratis screenen op hartproblemen: “Dit kan voor veel mensen echt wel het verschil maken” Wim De Smet

23 september 2019

17u10 1 Asse In het OLV-ziekenhuis van Asse is maandag het startschot gegeven van de ‘Week van het Hart’. Op dinsdag 1 oktober kunnen de mensen zich gratis laten screenen op de hartafdeling. “Dergelijke screening kan voor veel mensen echt wel een verschil maken”, zegt hartspecialist Dan Schelfaut.

Het OLV-ziekenhuis houdt tijdens de ‘Week van het Hart’ screenings in haar drie vestigingen in Aalst, Ninove en Asse. Tijdens de screening wordt de gezondheid van het hart gemeten op basis van de bloeddruk, het hartritme, de BMI en cholesterol. “Deze keer leggen we de nadruk op het gebruik en de gevaren van suiker als risicofactor voor hart- en vaatziekten”, zegt dokter Schelfaut. “Eén Belg op twaalf heeft suikerziekte. En als het zo verder gaat, dan verwachten we dat in 2030 zeker één op tien Belgen met de ziekte af te rekenen krijgt. Dat is heel veel. Dertig tot vijftig procent van de diabetespatiënten overlijdt aan hart- en vaatziekten. Suiker is dan ook zeer agressief voor de bloedvaten.”

Jonge mensen

De hartspecialisten richten zich met hun screenings ook aan jonge mensen. “Die doelgroep slaat vaak al snel de slechte weg in door het gebruik van ongezonde voeding en slechte suikers”, luit het. “Omdat we zo veel suiker opnemen, persen we eigenlijk onze pancreas uit. Eens op middelbare leeftijd is die pancreas uitgeput en krijg je suikerziekte.”

Suiker is niet de enige boosdoener. Ook hoge bloeddruk, overgewicht, roken en weinig bewegen zijn zoals bekend grote risicofactoren. “De mensen die zich laten screenen, krijgen meteen ook hun resultaat mee naar huis”, weet dokter Schelfaut. “De testen duren amper 5 minuutjes. Het gaat dus allemaal heel snel en het is gratis. Een screening is altijd nuttig. Sommige mensen sukkelen met hoge bloeddruk, hoge cholesterol of hartritmestoornissen, maar zijn zich daar niet bewust van.”

Markt

Om de screenings laagdrempelig te houden, worden ze georganiseerd op dinsdag, de wekelijkse marktdag in Asse. “Wie een bezoekje aan de markt heeft gebracht, kan dan heel snel ook even in het ziekenhuis binnenspringen.”

Burgemeester Koen Van Elsen mocht alvast als eerste een screening ondergaan. Hoe was zijn resultaat? “Als arts heb ik beroepsgeheim, maar zijn resultaten waren best wel oké (lacht). De burgemeester was alleszins heel enthousiast.”