Zeven wandelzondagen in Vlaams-Brabant en de eerste gaat van start in Asse WDS

16 oktober 2019

15u55 0 Asse Toerisme Vlaams-Brabant organiseert de ‘7 wandelzondagen’. De eerste wandelzondag heeft komend weekend plaats in Asse.

Deelnemers kunnen vertrekken tussen 9 en 11 uur op de Hopmarkt. De wandelaars maken kennis met de oudste hopregio van Vlaanderen de bijhorende abdijbieren. Asse is ook de regio van prachtige parken en tuinen. Voor iedere deelnemer is er halverwege de wandeling, die 9 kilometer lang is, ook een leuke verrassing. Deelname is gratis.