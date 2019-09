Zes van de twaalf wagens in Zellikse loods stonden met zekerheid geseind als gestolen Tom Vierendeels

17 september 2019

18u09 0 Asse De drie mannen die maandag in een loods in Zellik opgepakt werden naar aanleiding van een gestolen auto zijn afkomstig uit Roosdaal en Brussel. Eentje heeft geen vast verblijf. Intussen blijkt dat zes van de twaalf auto’s met zekerheid geseind stonden als gestolen.

“Het gaat om een man uit Roosdaal, een uit Brussel en een zonder vaste verblijfplaats”, verduidelijkt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “Het parket vorderde er een onderzoeksrechter en de mannen worden verdacht van heling en deel uitmaken van een criminele organisatie. Voorlopig heb ik nog geen feedback gekregen over de beslissing van de onderzoeksrechter.” Er is intussen wel al meer duidelijkheid over de auto’s. “Zes van de twaalf wagens die in de loods stonden waren met zekerheid geseind als gestolen”, besluit Vercarre. “Het onderzoek naar de auto’s is nog niet klaar.”

De politie viel maandagnamiddag de loods aan het terrein van fruit- en groentenveiling BelOrta aan de Brusselsesteenweg in Zellik binnen. Ze waren er uitgekomen op een gestolen Jaguar E-Pace. Een man werd in de loods opgepakt terwijl twee anderen via het dak probeerden te ontkomen. Met behulp van een speurhond en de helikopter konden ze alsnog ingerekend worden. Naast de twaalf auto’s, waaronder merken als Abarth, Range Rover, Audi en BMW, stond er ook materiaal om aan auto’s te werken.