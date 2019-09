Wordt Muurveld een fietsstraat? WDS

05 september 2019

16u50 0 Asse Het gemeentebestuur heeft plannen om van het Muurveld in Asse-centrum een fietsstraat te maken.

Het Muurveld verbindt de drukke Nieuwstraat (N285) met de Boekfos en de Bloklaan. Dagelijks maken honderden scholieren, vooral van de gemeenschapscampus Vijverbeek, gebruik van het Muurveld om zo hun school te bereiken. Vandaag geldt al eenrichtingsverkeer in de straat maar de gemeente heeft plannen om het Muurveld in te richten als fietsstraat en alle parkeerplaatsen op te heffen. In een fietsstraat zijn automobilisten nog altijd welkom maar de fietser krijgt er wel volop voorrang.

De plannen voor de fietsstraat zullen worden afgetoetst op een participatiemoment met de inwoners van het Muurveld, de Bloklaan en het Hofveld. Dat participatiemoment heeft begin volgende maand plaats. De gemeente stelde eerder al een studiebureau aan voor de herinrichting van de drie straten.