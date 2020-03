Willy Sommers en Bart Kaell blikvangers op Relegem Feest Wim De Smet

06 maart 2020

Voetbalclub Toekomst Relegem organiseert op vrijdag 15 en zaterdag 16 en zondag 17 mei Relegem Feest. Het evenement heeft plaats in een grote tent op de voetbalterreinen in de Poverstraat. Op vrijdagavond is er een optreden van The Soulbrothers, gevolgd door dj Joost.

Maar de drukste avond wordt zaterdag. Dan staan er optredens geprogrammeerd van William (19.30 uur), Jo Vally (21 uur), Bart Kaell (22 uur) en Willy Sommers (23 uur).

Op zondag is er vanaf 13 uur een kubb-tornooi.