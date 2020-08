Werkzaamheden in Kattestraat en Arsenaalstraat voor aanleg nutsleidingen Wim De Smet

05 augustus 2020

15u20 1 Asse De Kattestraat en de Arsenaalstraat in Asse worden van 12 tot en met 17 augustus deels afgesloten voor het verkeer.

De firma Cas-Vos gaat die week de nutsleidingen aanleggen langs de Kattestraat en Arsenaalstraat. Deze werken zijn een vervolg op de werken die tijdens de eerste week van juli langs de Weversstraat en Gemeenteplein plaatsvonden.

Tijdens de werkzaamheden in de Kattestraat blijft de parking op de Hopmarkt altijd bereikbaar. Bij de werken in de Arsenaalstraat, tussen het Muurveld en de parking, wordt de rijweg afgesloten voor het verkeer. De parking is dan alleen nog bereikbaar via de Kattestraat en de Vronemeers.