Werkzaamheden Edingsesteenweg lopen vertraging op: pas einde augustus zijn fietspaden klaar Wim De Smet

30 juni 2020

12u40 0 Asse De werkzaamheden aan de Edingsesteenweg (N285) in Asse hebben vertraging opgelopen. De aannemer zal ook in augustus blijven doorwerken. Normaal was het einde van de werken gepland voor midden juli.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte begin juni met de heraanleg van de fietspaden langs de Edingsesteenweg in Asse. “We zijn gestart met het fietspad aan de kant waar het verkeer richting Asse-centrum rijdt”, meldt AWV. “Aanvankelijk was het de bedoeling deze fietspaden af te werken in de week van 22 juni en de week erop te starten aan de andere kant. Omdat het vernieuwen van de fietspaden meer tijd kostte dan verwacht, is deze planning gewijzigd.”

Deze week nog zal de aannemer de fietspaden afwerken langs de zijde waar het verkeer richting Asse rijdt. Op woensdag 8 juli wordt de weg opnieuw volledig opengesteld. Tot begin rijdt het verkeer op de Edingsesteenweg opnieuw normaal, in beide richtingen.

Begin augustus, na het bouwverlof, start de aannemer aan de fietspaden aan de kant waar het verkeer richting Ternat rijdt. Tot eind augustus wordt de Edingsesteenweg opnieuw afgesloten in de richting van Asse.