Werkgroep bereidt ‘exitplan’ voor: “Middenstand helpen” Wim De Smet

24 april 2020

10u15 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse richt een speciale werkgroep op om, na de lockdown, de lokale middenstand nieuw leven in te blazen. De werkgroep moet een ‘exitplan’ met steunmaatregelen en -acties voorbereiden.

De nieuwe werkgroep wordt geleid door schepenen Sigrid Goethals (N-VA) en Jan De Backer (CD&V). “De coronacrisis heeft een grote impact op ons sociaal en economisch leven”, zeggen ze. “Heel wat ondernemers werden verplicht om hun winkel of bedrijf tijdelijk te sluiten. Aanvullend op de federale en Vlaamse maatregelen willen we ook acties in Asse zelf ondernemen om de burgers, de verenigingen en bedrijven te ondersteunen.”

Geschenkbonnen langer geldig

De werkgroep had al een eerste, digitale, bijeenkomst. Daarin werd de vervaldatum van de gemeentelijke geschenkbonnen alvast verlengd. “Door de coronacrisis zijn de meeste handels- en horecazaken dicht”, luidt het. “Daardoor kunnen de reeds aangekochte gemeentelijke geschenkbonnen niet altijd besteed worden voor de vervaldatum. Om die reden verlengen we de vervaldatum met aankoopdatum tussen 1 maart 2019 en 1 september 2019 tot 1 december 2020.”

Een geschenkbon heeft een waarde van 15, 25 of 50 euro en is te koop in het gemeentehuis. De geschenkbon is geldig bij meer dan 70 handelaars in Asse.