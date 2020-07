Werken aan Brusselsesteenweg starten eind augustus (en zullen 2 jaar duren) Wim De Smet

28 juli 2020

11u45 0 Asse Vanaf eind augustus wordt de Brusselsesteenweg (N9) in Asse heraangelegd, tussen de kruispunten met de Vaal en de Langestraat. De werkzaamheden zullen twee jaar duren en gedurende anderhalf jaar is er geen doorgaand verkeer richting Asse-centrum mogelijk.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil de drukke Brusselsesteenweg vooral veiliger maken voor fietsers en voetgangers. De heraanleg omvat een afstand van 2 kilometer. Er komen vrijliggende fietspaden, veilige oversteekplaatsen, extra groen en ook de bushaltes worden aangepast. Tegelijk moeten de bewoners van dit traject zich aansluiten op een gescheiden riolering.

De werken worden onderverdeeld in 4 fases. De aannemer gaat van start aan het kruispunt met de Langestraat. Die werken duren tot eind dit jaar. Nadien schuift de werf op richting centrum.

AWV verstuurde vandaag een brief naar alle omwonenden. Daarin worden alle maatregelen, die tijdens de werken van kracht zijn, netjes opgesomd. Zo zal het autoverkeer nog tot eind jaar mogelijk blijven in beide richtingen. Aan de werfzone zal het verkeer beurtelings de rijweg kunnen gebruik met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Vanaf eind dit jaar tot het einde van de werken, in 2022 dus, wordt de Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat afgesloten voor al het doorgaand verkeer richting Asse. Het doorgaand autoverkeer zal in die periode moeten omrijden via de E40 en het op- en afrittencomplex in Ternat. De rijweg vanuit Asse richting Brussel blijft wel open.

Voor het lokaal autoverkeer worden, afhankelijk van de werkfase, lokale omleidingen ingelegd. Ook fietsers zullen een omleiding moeten volgen. Zij kunnen terecht op de fietssnelweg F212 en kunnen via de Poel en de Spoorwegbaan hun traject voltooien. Aan de schoolomgeving in Walfergem wordt tijdens de werkzaamheden een veilige fietsoversteekplaats aangelegd. Ook de bussen van De Lijn zullen een omleiding moeten volgen.