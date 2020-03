Wekelijkse markt in Asse blijft overeind (maar alleen voedingswaren zijn welkom)



Wim De Smet

20 maart 2020

15u15 0 Asse De wekelijkse dinsdagmarkt in Asse en de zaterdagmarkt in Zellik kan blijven bestaan maar handelaars die geen voedingsmiddelen verkopen worden tijdelijk geweerd.

Door de coronacrisis zijn de meeste markten in onze regio afgeblazen. Dat is onder meer het geval in Ternat, Opwijk en Merchtem. In Asse blijven de wekelijkse markten wel overeind. Zowel morgen (zaterdag) in Zellik als dinsdag in Asse-centrum. “We hebben overleg gehad met alle betrokken diensten en uiteindelijk hebben we beslist om de markt toch te laten doorgaan”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “We laten alleen voedingskramen toe. Het gaat dan om de verkoop van groenten, fruit, vis, vlees en brood. De levensnoodzakelijke producten blijven hier te koop.”

Ook het hamburgerkraam, het snoepjeskraam en het wafelkraam zijn niet welkom. “Dat zijn geen levensnoodzakelijke producten”, luidt het. “Kip aan ’t spit kan wel nog, omdat ook de supermarkten dat aanbieden. De wekelijkse markt is trouwens een mooie aanvulling op de drukke supermarkten. Op de markt kunnen de mensen in open lucht hun aankopen doen. Zo verminderen we de drukte in de supermarkten ook.”

Omdat er minder kramen zullen staan, kan ook de ‘social distancing’ beter bewaakt worden. “We gaan de wandelgangen breder maken en de kramen verder uit elkaar laten staan”, vervolgt de burgemeester. “En we gaan er voor zorgen dat de mensen voldoende afstand bewaren. Onze gemeenschapswachten worden ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden. Maar sommige marktkramers grijpen ook zelf in en vragen aan de mensen nu al om netjes een rij te vormen en voldoende afstand te bewaren.”