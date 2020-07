Wegenwerken in centrum Asse: eenrichtingsverkeer in Weversstraat (N9)



Wim De Smet

06 juli 2020

15u20 0 Asse Nog tot en met 10 juli legt een aannemer nieuwe nutsleidingen aan in de Weversstraat, het Gemeenteplein, de Kattestraat en de Arsenaalstraat.

De werken startten vandaag aan de zijde van de Weversstraat in de richting van de Arsenaalstraat. De rijstrook in de richting van het station wordt daarom afgesloten. Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Spiegelstraat in de richting van Mollestraat. Het verkeer komende van Aalst en Dendermonde moet een omleiding volgen via de Nieuwstraat, de Bloklaan en de Boekfos. Ter hoogte van het kruispunt Steenweg-Nieuwstraat wordt voorsignalisatie geplaatst om de werken aan te duiden. De Kattestraat is afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Steenweg. De aannemer zorgt ervoor dat de parking Hopmarkt bereikbaar blijft via de Vronemeers en de Arsenaalstraat.

Bij de werken in de Arsenaalstraat tussen het Muurveld en de parking, wordt dit deel van de straat afgesloten. De parking Hopmarkt is dan alleen bereikbaar via de Vronemeers.

