Wandelaar vindt plastiek zak met beenderen: gerecht onderzoekt of het om menselijke resten gaat WDS

22 mei 2019

13u32 8 Asse In de Hortensialaan in Zellik werd een verdachte plastiek zak met beenderen aangetroffen. Het gerechtelijk labo onderzoek of het menselijke beenderen gaat.

Een buurtbewoonster die een wandeling maakte merkte de witte zak zondagavond rond 19 uur op. De zak lag aan de kant van de weg in de Hortensialaan, vlakbij het kruispunt met de Jan Dekinderstraat. Toen ze een kijkje nam in de zak, zag ze de macabere inhoud en vermoedde ze meteen dat het om menselijke resten ging. De vrouw verplaatste de zak uit het oog van spelende kinderen en alarmeerde vervolgens de politie. De agenten namen de zak mee en startten ook een buurtonderzoek.

Het parket stelde intussen het gerechtelijk labo aan om de inhoud van de zak te onderzoeken. De onderzoekers moeten nu bepalen of het effectief om menselijke restanten gaat of niet. Dat onderzoek kan nog enkele weken in beslag nemen.