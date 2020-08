Wandel- en fietsroute voert je langs 13 nutskasten met straatkunst in Asse Amber Gys

11 augustus 2020

18u29 0 Asse De oplettende Assenaar heeft het vast al gezien. In het straatbeeld blinken enkele kleurrijke kunstwerkjes. Van begin juli tot halfweg augustus zijn kunstenaars aan het werk geweest om oude en vuile nutsvoorzieningskasten te voorzien van een nieuw jasje. Alle werken samen vormen ‘Tour Elentrik’, een wandel- en fietsroute die je langs 13 locaties voert.

Tour Elentrik is een streetart-project, opgestart door Treepack in samenwerking met de stad Asse en de gemeentelijke jeugddienst. Begin juni gingen lokale kunstenaars van alle leeftijden naar een workshop voor Tour Elentrik, een project waarbij nutskasten van maatschappijen zoals Fluvius en Proximus worden aangepakt met een fris laagje verf. De artiesten werkten dit keer rond het thema ‘dieren’ en geven er een leuke persoonlijke insteek aan.

De kasten werden met de hand beschilderd of met spuitbus bewerkt. “We willen het centrum aantrekkelijk maken, ook voor jonge kinderen”, zegt Joris Van den Cruijce, schepen van jeugd. “Dat is de essentie van ons speelweefselplan en dit project draagt daartoe bij. “In het kader van Klasse van Asse willen we lokale artiesten meer in de schijnwerpers zetten. In deze coronatijden is het een goed idee om kunst te tonen op het openbaar domein.”

Wandelroute

Tour Elentrik was dit jaar al actief in andere Vlaamse gemeenten en zet zich verder doorheen alle Vlaamse provincies. Middelkerke, Nieuwpoort, Antwerpen en Lokeren zijn nu ook vertegenwoordigd door kunst van professionele en lokale kunstenaars. De wandelroute voor Tour Elentrik Asse vind je terug op het platform van Street Art Cities. De kers op de taart is het binnenplein van Jeugdcentrum ‘t Jass dat in een kleurrijk jasje street-art wordt gestoken. De insteek voor dit project is gebaseerd op de hopplant, maar de kunstenaars geven er een speciale draai aan. De artiesten zijn volop aan het werk met het maken van de ontwerpen. De uitvoering staat gepland in de laatste weken van augustus.